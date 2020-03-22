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Amerika Birleşik Devletleri, Steven Mnuchin, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den "teşvik paketi" açıklaması Açıklaması

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için hazırlanan ekonomik teşvik paketi kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) ile ekonomiyi desteklemeye yönelik 4 trilyon dolara yakın likidite sağlanacağını bildirdi.

22.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:50
ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için hazırlanan ekonomik teşvik paketi kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) ile ekonomiyi desteklemeye yönelik 4 trilyon dolara yakın likidite sağlanacağını bildirdi.

Mnuchin, katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19 ile mücadele için hazırlanan ekonomik teşvik paketine ilişkin Kongre'deki görüşmelerin bugün tamamlanacağını söyledi.

Paketin yarın oylanmasını beklediklerini dile getiren Mnuchin, paketin küçük işletmeler için kredi ve Amerikalı aileler için doğrudan nakit desteği içerdiğini anlattı.

Mnuchin, küçük işletmelere sağlanacak destekle çalışanların işten çıkarılmaması ve ödemelerinin yapılabilmesinin amaçlandığını belirterek işletmelere sağlanacak kredi desteğinin bu işletmelerin iki haftalık nakit akışını ve bazı genel masraflarını kapsayacağını, çalışanlar işten çıkarılmazsa borçların affedileceğini söyledi.

Teşvik paketine yer alan doğrudan nakit desteğine de değinen Mnuchin, "Dört kişilik bir aile için ortalama doğrudan depozit veya çek ödemesi yaklaşık 3 bin dolar olacak." dedi.

Mnuchin, Kovid-19 salgını nedeniyle işten çıkarılanlar için geliştirilmiş işsizlik sigortasının da teşvik paketinin bir başka bileşeni olduğunu dile getirdi.

Fed'in de Kovid-19 salgınından zarar gören işletmelere kredi fonu sağlanmasında önemli rol oynayacağına dikkati çeken Mnuchin, "Teşvik paketinin dördüncü bileşeni, Fed ile çalıştığımız önemli bir paket. Ekonomiyi desteklemek için kullanabileceğimiz 4 trilyon dolara kadar likiditeye sahip olacağız." diye konuştu.

Mnuchin, bu likidite önlemlerinin işletmelere 90 ila 120 güne kadar geniş tabanlı yardım imkanı sağlayacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

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