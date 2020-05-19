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ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den "ekonomik görünüm" değerlendirmesi Açıklaması

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle ABD'de bu yılın ikinci çeyreğinde yüksek işsizlik oranıyla diğer negatif verilerin görülmeye devam edeceğini, ekonomik koşulların üçüncü ve dördünce çeyrekte iyileşmesini beklediklerini...

ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den
19.05.2020 20:00 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:00

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle ABD'de bu yılın ikinci çeyreğinde yüksek işsizlik oranıyla diğer negatif verilerin görülmeye devam edeceğini, ekonomik koşulların üçüncü ve dördünce çeyrekte iyileşmesini beklediklerini ifade etti.

ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde, Kovid-19 ile Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Gözetimi Yasası'na ilişkin sunum yapan Mnuchin, bu kapsamda hayata geçirdikleri programların çalışanlar, aileler, işletmeler, eyaletler ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu kredi akışını desteklediğini söyledi.

ABD'nin salgından her zamankinden daha güçlü çıkacağını belirten Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimin bu süreçte gerekli desteği sağlamak için kararlı olduğunu vurguladı.

Mnuchin, bu zamana kadar sağladıkları desteklere değinerek, ülkede çalışanlara işlerini korumaları amacıyla toplam 530 milyar doların üzerinde 4,2 milyondan fazla kredi sağlamak için Küçük İşletmeler İdaresi ile yakın bir şekilde çalıştıklarını anlattı.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı toplam 240 milyar doların üzerinde 140 milyondan fazla ödeme yaptıklarını belirten Mnuchin, ülkede 4 kişilik bir ailenin 3 bin 400 dolarlık destek aldığını kaydetti.

Mnuchin, yerel yönetimlere yaklaşık 150 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarına, hava yolu taşımacılığı sektörü için de 25 milyar dolara yakın destek sağladıklarını aktardı.

Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Gözetimi Yasası kapsamında 195 milyar dolara yakın kredi desteği taahhüdünde bulunduklarını kaydeden Mnuchin, ihtiyaç duyulan programların oluşturulması veya mevcut programların genişletilmesi için 259 milyar dolarlık kaynaklarının daha olduğunu bildirdi.

Mnuchin, kamu sağlığı için benzeri görülmemiş önlemler alındığını ve ekonomik faaliyetin durduğunu belirterek, "Bu yılın ikinci çeyreğinde yüksek işsizlik oranı ve diğer negatif verileri görmeye devam devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı, antiviral tedaviler ve testlerdeki ilerleme konusunda iyimser olduklarını belirten Mnuchin, ekonominin normale dönmesi için eyalet valileriyle yakın bir şekilde çalıştıklarını anlattı. Mnuchin, "Üçüncü ve dördüncü çeyreklerde ekonomik koşulların iyileşmesini bekliyoruz." dedi.

Mnuchin, salgına karşı alınan tecrit önlemlerinin uzun sürmesi halinde kalıcı hasar riskinin olduğunu dile getirdi.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilen kredi programlarının zararlarını üstlenmeye hazır olduklarını belirten Mnuchin, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından uygulanan kredi programlarını hızlandırmak için daha fazla kaynak sağlamaya da hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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