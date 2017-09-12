ABD Hazine Bakanı Mnuchin Açıklaması

NEW ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, vergi reformunun Başkan Donald Trump'ın en önemli önceliği olduğunu belirterek, bu yıl bitmeden vergi reformu tasarısının Kongreden geçmesinin planlandığını söyledi.



Mnuchin, New York'ta düzenlenen Delivering Alpha adlı yatırımcı konferansında, Trump hükümetinin hazırladığı vergi reformuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Ocak ayında vergi reformu yasa tasarısı üzerinde çalışılmaya başlandığını kaydeden Mnuchin, ilk etapta tasarının geçen ay Kongreye sunulmasının planlandığını ancak sağlık hizmetiyle ilgili düzenlemelerin uzaması nedeniyle vergi reformunun sarktığını bildirdi.



Trump'ın hala sağlık alanında düzenlemeler yapmayı düşündüğünü kaydeden Mnuchin, "Başkan için şu anda en önemli öncelik vergi reformu. Bu yıl bitmeden vergi reformu yasa tasarısının Kongreden geçmesini umuyoruz." dedi.



Mnuchin, vergi reformu düzenlemesinin yasalaşması durumunda, 1 Ocak 2017'den itibaren uygulanma olasılığının da göz önünde bulundurulduğunu ifade ederek, bunun ABD ekonomisi için olumlu olacağını dile getirdi.



Trump, seçim kampanyası sırasında ve başkanlık süreci boyunca, ABD'nin yüzde 35 olan kurumlar vergisi oranını yüzde 15'e düşüreceğinin sözünü vermişti.



Trump hükümeti, şimdiye kadar vergi reformuyla ilgili detayların çok azını kamuoyuyla paylaştı ve Kongreye henüz reformla ilgili bir taslak sunmadı.