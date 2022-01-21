ABD Hazine Bakanı, 2023'te enflasyonda önemli ölçüde yavaşlama beklendiğini söyledi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yönetimin yorulmadan fiyat baskılarını hafifletmek için stratejiler aramaya devam ettiğini ve enflasyonun gelecek yıl önemli ölçüde yavaşlamasının beklendiğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yönetimin yorulmadan fiyat baskılarını hafifletmek için stratejiler aramaya devam ettiğini ve enflasyonun gelecek yıl önemli ölçüde yavaşlamasının beklendiğini bildirdi.

Yellen, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) çevrim içi düzenlenen "2022 Davos Gündemi" toplantısında konuştu.

Politika yapıcılar, işletmeler ve ailelerin Kovid-19 salgınının neden olduğu belirsizlik ve ekonomik bozulmayla mücadele ettiğine değinen Yellen, uzun süredir devam eden zorlukların bazılarının salgın nedeniyle daha da kötüleştiğini anlattı.

Yellen, ABD'nin mevcut ekonomik toparlanma hızının en iyimser beklentileri bile aştığına dikkati çekerek, ülke ekonomisinin 2021'de yüzde 5,3 büyümesinin beklendiğini kaydetti.

ABD'de iş gücü piyasasının son derece güçlü olduğunu belirten Yellen, geçen yıl 6 milyondan fazla istihdam sağlandığını, işsizlik oranının yeniden yüzde 4'ün altına gerilediğini ancak sağlık, çocuk bakımı ve diğer sorunlar nedeniyle iş gücü arzının henüz tam toparlanamadığını dile getirdi.

ABD ekonomisinin toparlanması konusunda iyimser

Yellen, salgının ölçeği ve belirsizliği dikkate alındığında toparlanmanın zorlukları beraberinde getirdiğini vurgulayarak, enflasyon geçerli bir politika endişesi olduğunu ve enflasyonun 1980'lerden beri görülmeyen seviyelere çıktığını aktardı.

Zorluklara rağmen enflasyonun gelecek yıl önemli ölçüde azalmasının beklendiğini bildiren Yellen, yönetimin limanlardaki tıkanıklığı hafifletmek ve iş gücü arzını artırmak gibi eylemlerle fiyat baskılarını hafifletmek için yorulmadan stratejiler aramaya devam ettiğini belirtti.

Yellen, politika yapıcıların artan fiyatları ele almayı sürdürmesine rağmen salgın tam olarak geçene kadar ekonomik toparlanmanın önemli risklerle karşı karşıya kalacağını kaydetti.

ABD ekonomisinin toparlanması konusunda iyimser olduğuna dikkati çeken Yellen, ülkenin iş gücü arzına, insan sermayesine, kamu altyapısına ve araştırmaya öncelik veren yeni bir modern arz yönlü strateji benimsediğini anlattı.

Yellen, yeni yaklaşımın vergi indirimlerine ve daha az düzenlemeye dayanan önceki arz yönlü ekonomi planlarından daha umut verici olduğunu dile getirdi.