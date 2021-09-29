ABD, Hawaii'nin 'dönücü yunusları' ile yüzmeyi yasakladı - Haberler
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ABD, Hawaii'nin "dönücü yunusları" ile yüzmeyi yasakladı

AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel
ABD, Hawaii'nin

ABD'ye bağlı Hawaii adalarında Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Hawaii Adaları'nın "dönücü yunusları" ile yüzmeyi ve onlara yaklaşmayı yasakladı.

ABD'ye bağlı Hawaii adalarında Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Hawaii Adaları'nın "dönücü yunusları" ile yüzmeyi ve onlara yaklaşmayı yasakladı.

Deniz Memelilerini Koruma Yasası, Hawaii Adaları kıyısının 4 kilometre yakınındaki bir dönücü yunusun 46 metre yakınında yüzmeye izin vermiyor.

NOAA ayrıca, Hawaii Büyük Adası ve Maui Adası'nın dönücü yunuslar için temel gündüz yaşam alanı olarak kabul edilen kısımlarında 06.00 ile 15.00 saatleri arasında belirli bölgelere girmeyi yasakladı.

Yunuslarla yüzmek Hawaii'de popüler bir turistik aktivite olarak görülüyor. Birçok şirket, yüzücülere hayvanlarla suya girme fırsatı vermek amacıyla yunusların uğrak yerlerine götüren turlar düzenliyor.

Geceleri açık deniz sularında avlanan dönücü yunuslar, gündüzleri sosyalleşmek, yavrularını beslemek, yırtıcılardan saklanmak ve dinlenmek için en uygun çevre koşullarına sahip kıyıya yakın alanları kullanıyor.

Hawaii'nin dönücü yunusları isimlerini havada sıçrama ve kendi etrafında dönme alışkanlıklarından alıyor. Bazı bilim adamları, bu tür davranışların her zaman oyunculuktan kaynaklanmadığını, bunun başkalarını tehlikeye karşı uyarma girişimi de olabileceğini söylüyor.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri
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