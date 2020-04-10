ABD hava yolu uçuşlarında mart ayında tarihi düşüş
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Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

ABD hava yolu uçuşlarında mart ayında tarihi düşüş

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hava yolu şirketlerinin yolcu sayısı mart ayında yıllık bazda yüzde 90'dan fazla azaldı.

10.04.2020 00:36 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:36
ABD hava yolu uçuşlarında mart ayında tarihi düşüş

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hava yolu şirketlerinin yolcu sayısı mart ayında yıllık bazda yüzde 90'dan fazla azaldı.

ABD Ulaşım Güvenlik Ajansının (TSA) yayımlanan istatistiklerine göre, 2019 Mart'ta ABD'de günlük 2 milyonun üzerinde seyreden hava yolundaki yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde 100 binin altına düştü.

Son 60 yılın en düşük seviyesi olarak tespit edilen bu seviye, ülkedeki salgının en ciddi ekonomik göstergelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

TSA kayıtlarına göre, yolcu sayısının mart ayı ortasından itibaren düşmeye başladığı ve ay sonuna doğru durma noktasına geldiği görüldü.

10 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan Amerikan hava yolu şirketleri Kovid-19 salgını yüzünden maddi zorluklar yaşarken, virüs nedeniyle birçok firma uçuş sayılarını azaltmak ve beraberinde bilet fiyatlarını da düşürmek durumunda kaldı.

Ancak salgın sebebiyle zor günler geçiren ABD'de söz konusu tedbirler de yolcu sayısındaki azalmanın önüne geçemedi.

750 bin çalışanın maaşları devlet desteğiyle ödenebiliyor

Kovid-19 nedeniyle ülkenin en büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines günlük 100, Delta Havayolları da 60 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı.

ABD hava yolu sanayisini desteklemek amacıyla kurulmuş olan Airlines for America (A4A) organizasyonu, salgın nedeniyle maddi zorluk yaşayan sektördeki 750 bin doğrudan çalışanı korumak amacıyla 21 Mart'ta Amerikan Kongresine mektup yazarak destek istemişti.

Mart ayı sonunda ABD hükümetinin onayladığı destek paketi çerçevesinde, hava yolu şirketlerine eylüle kadar işçilerini çıkarmama ve ücretsiz izine yönlendirmeme taahhüdüne karşılık 25 milyar dolar geri ödemesiz, 25 milyar dolar da kredi yoluyla destek verilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

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