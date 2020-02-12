ABD Hava Kuvvetlerinde dini özgürlükler düzenlemesi: Başörtüsü ve sakal resmen serbest oldu

12.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:30

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri'nde dini inançlar gereği türban örtme ya da sakal bırakma resmen serbest oldu.



Hava Kuvvetleri, kılık kıyafet ve personel görünümünü düzenleyen yönetmelikte yapılan değişiklikle "sade ve gösterişsiz" olmak şartı ile dini kıyafetlerin giyilmesine izin verdi. Sih inancına sahip olan Hava Kuvvetleri personelinin saçlarını uzatması ve örtmesine de müsaade edildi. Euronews.com'da Görüntüle