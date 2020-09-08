ABD Hava Kuvvetleri robot köpekleri test etti
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ABD Hava Kuvvetleri robot köpekleri test etti

ABD Hava Kuvvetleri, karada üslerin güvenliğinde görev alması planlanan 'robot köpekleri' test etti.

ABD Hava Kuvvetleri robot köpekleri test etti
08.09.2020 11:16 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:20

ABD Hava Kuvvetleri, karada üslerin güvenliğinde görev alması planlanan 'robot köpekleri' test etti.

ABD Hava Kuvvetleri, dijital teknolojiyi kapsayan Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi'ni denediği esnada  karada üslerin güvenliğinde görev alması planlanan "robot köpekleri" de test etti. Vision 60 tipi robotlar askeri üslerin çevrelerinde keşfin yanı sıra tespit ve haritalama gibi görevleri de gerçekleştirmek üzere geliştiriliyor. Pentagon, Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesine 5 yıl içinde 3.3 milyar dolar harcamayı planlıyor.  


Kaynak: DHA

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