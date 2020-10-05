ABD Hastalık Önleme Merkezleri'nden Kovid-19'un hava yoluyla bulaştığına ilişkin güncelleme
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ABD Hastalık Önleme Merkezleri'nden Kovid-19'un hava yoluyla bulaştığına ilişkin güncelleme

05.10.2020 23:17 | Son Güncelleme: 05.10.2020 23:20
ABD Hastalık Önleme Merkezleri'nden Kovid-19'un hava yoluyla bulaştığına ilişkin güncelleme

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) nasıl yayıldığına dair güncellediği kılavuzda tekrar virüsün hava yoluyla bulaştığını kabul etti.

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) nasıl yayıldığına dair güncellediği kılavuzda tekrar virüsün hava yoluyla bulaştığını kabul etti.

CDC'nin resmi sitesinde yayımlanan güncellemede, Kovid-19'un kapalı mekanlarda 2 metreden uzaktaki kişilere de sınırlı şekilde hava yoluyla bulaşabildiği uyarısı yapıldı.

Kılavuzda, "Şarkı söyleme veya spor yapma gibi ağır nefes alma gerektiren aktivitelerin yapıldığı havalandırması zayıf kapalı alanlar virüs taşıyan parçacıkların havada birikmesine katkıda bulunabilir." ifadelerine yer verildi.

CDC, 18 Eylül'de yayımladığı güncellemede, Kovid-19'un hava yoluyla bulaşmasının virüsün yayılmasında ana etken olduğu yönündeki açıklamasını "yanlışlıkla paylaşıldı" diyerek geri çekmişti.

Söz konusu güncellemede, "Enfekte bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında, şarkı söylediğinde, konuştuğunda veya nefes aldığında koronavirüs havadaki parçacıklar yoluyla yayılarak diğerlerine bulaşabilir. Bunun, virüsün yayılmasında ana etken olduğu düşünülüyor." değerlendirmesine yer verilmişti.

CDC, "yanlışlık" olduğunu belirttiği güncellemeyi kaldırmakla, 24 Ağustos'ta yayımladığı tartışmalı Kovid-19 kılavuzu versiyonuna dönmüş, onda da virüse yakalanmış kişilerle 15 dakikadan fazla temas etmiş olsalar bile hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin Kovid-19 testi yaptırmasının gerekli olmadığı yönündeki açıklaması sağlık uzmanlarının yoğun tepkisini çekmişti.

Yine geçen ay New York Times'in yayımladığı haberde, CDC'nin eleştirilere neden olan ilgili Kovid-19 test kılavuzunun bilim insanlarının onayı dışında ABD Sağlık Bakanlığı ve Beyaz Saray Kovid-19 Görev Gücü tarafından yazıldığı öne sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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