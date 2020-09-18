ABD Hastalık Önleme Merkezi: Kovid-19 erken doğum riskini artırıyor
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ABD Hastalık Önleme Merkezi: Kovid-19 erken doğum riskini artırıyor

NEW Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hamilelerin erken doğum yapma riskinin arttığı belirtildi.

ABD Hastalık Önleme Merkezi: Kovid-19 erken doğum riskini artırıyor
18.09.2020 21:25 | Son Güncelleme: 18.09.2020 21:28

NEW Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hamilelerin erken doğum yapma riskinin arttığı belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan yeni araştırmada, Kovid-19 virüsünün hamile kadınlarda başta erken doğum riski olmak üzere ciddi komplikasyonlara neden olabileceği kaydedildi.

Araştırmada hamileliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve virüs testi pozitif çıkan kadınların çoğunun semptom göstermediği ve bu kadınların beklenenden daha yüksek oranda erken doğum yaptığına işaret edildi.

Hamilelik döneminde fetüse karşı ters reaksiyonları önlemek için kadınların bağışıklık sisteminin bastırıldığı kaydedilen araştırmada, bunun da viral enfeksiyonlara karşı yatkınlığı artırdığına vurgu yapıldı.

Araştırmanın yazarlarından CDC doktoru Shikha Garg, "Kovid-19'un hamile kadınları ve yeni doğanları nasıl etkileyebileceğini halen yeni öğreniyoruz. Testler sadece semptom gösteren kadınlara değil, diğerlerine de odaklanmalı." ifadelerini kullandı.

CDC tarafından yapılan söz konusu araştırmada, 1 Mart - 22 Ağustos arasında hastaneye yatırılan 700'den fazla hamile kadının verilerinin değerlendirildiği bildirildi.

Uzmanlar, bulguların teyit edilmesi için daha fazla veri üzerinde araştırmaya ihtiyaç olabileceği kaydını düşerken, özellikle hamile kadınların enfeksiyon riskini azaltmak için maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına daha fazla dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

AA Editörü - Islam Doğru
Islam Doğru
AA Editörü
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