ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri: Ülkede Kovid-19'un Delta varyantının baskın tür olması bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri: Ülkede Kovid-19'un Delta varyantının baskın tür olması bekleniyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri: Ülkede Kovid-19'un Delta varyantının baskın tür olması bekleniyor
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) direktörü Rochelle Walensky, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının ABD'de en baskın tür olmasının beklendiğini söyledi.

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) direktörü Rochelle Walensky, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının ABD'de en baskın tür olmasının beklendiğini söyledi.

ABC'ye bu sabah verdiği mülakatta Walensky, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve İngiltere'de en yaygın virüs haline gelen, Kovid-19'un Delta varyantının aşırı bulaşıcılığı özelliğinden dolayı endişe verici olduğunu belirtti.

Walensky, iyi haberin ise Kovid-19 aşılarının bu varyanta karşı etkili olduğunu kaydederek, "ABD'de baskın tür olması beklenen Delta varyantına karşı aşı olanlar korunabilecek." diye konuştu.

Kovid-19 aşısının, 30 yaş altındakilerde kalp iltihaplanmasına neden olduğu yönünde yaklaşık 300 vaka ile ilgili raporların da gelecek hafta bir danışma komitesi tarafından inceleneceği bilgisini paylaşan Walensky, "200 milyondan fazla doz aşı yapıldı ve gerçekten bu olaylar oldukça nadir." değerlendirmesinde bulundu.

Medyaya 10 Haziran'da yansıyan haberlerde, Pfizer/BioNTech ile Moderna ilaç firmalarının ürettiği Kovid-19 aşılarının, özellikle ikinci dozdan sonra 30 yaş altında kalp iltihaplanmasına neden olduğu iddia edilmişti.

Söz konusu tarihe kadar 16 ila 24 yaş arası grupta 283 kalp iltihaplanması vakasının görüldüğü rapor edilirken, bunların yaklaşık yüzde 80'nin erkeklerde ve aşı vurulduktan sonraki ilk haftada ortaya çıktığı belirtilmişti.

Pfizer ve Moderna'dan yapılan açıklamalarda ise raporların incelendiği ancak aşılama oranlarına kıyasla söz konusu vakaların sayısının çok küçük olduğuna dikkat çekilmiş, Kovid-19 aşısı ile kalp iltihaplanması arasında henüz bir bağ tespit edilemediği bildirilmişti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı
Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda 'Başını taşa çarpmış' denildi
Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda "Başını taşa çarpmış" denildi
Rusya lideri ile görüşen Biden, gözdağı verdi: Putin yanıt vereceğimin farkında
Rusya lideri ile görüşen Biden, gözdağı verdi: Putin yanıt vereceğimin farkında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri: Ülkede Kovid-19'un Delta varyantının baskın tür olması bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 19:14:29. #1.13#

title