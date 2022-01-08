ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri: ABD, Omicron'da henüz zirveyi görmedi - Haberler
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri: ABD, Omicron'da henüz zirveyi görmedi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri: ABD, Omicron'da henüz zirveyi görmedi
AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, ülkede Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı vakaların henüz tavan yapmadığına inandığını söyledi.

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, ülkede Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı vakaların henüz tavan yapmadığına inandığını söyledi.

Walensky, NBC'ye yaptığı açıklamada, Omicron'la ilgili Güney Afrika'yı işaret ederek, "Diğer ülkelerde zirve yapma şekline bakınca bu zirveyi henüz ABD'de gördüğümüze inanmıyorum." dedi.

Kovid-19 vakalarının son 7 günde, önceki haftaya göre iki kat arttığına dikkati çeken Walensky, buna rağmen ABD'nin bugün Güney Afrika'nın yaşadığı zirveyi henüz deneyimlemediğini düşündüğünü aktardı.

Walensky, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda vaka oranlarına kıyasa daha yavaş bir yükselme olduğunu belirterek, "Ancak artık hastaneye yatışların da arttığını görmeye başlıyoruz." şeklinde konuştu.

ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı olarak hızla artan vaka sayısı 3 Ocak'ta günlük bazda 1 milyon eşiğini aşmıştı.

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AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

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