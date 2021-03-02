ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Kovid-19 önlemlerinin erken yumuşatılmasına tepki gösterdi
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Kovid-19 önlemlerinin erken yumuşatılmasına tepki gösterdi

02.03.2021 01:55 | Son Güncelleme: 02.03.2021 01:58
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Kovid-19 önlemlerinin erken yumuşatılmasına tepki gösterdi

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), eyalet yönetimlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemleri gevşetmekte erken davrandıkları konusunda uyardı ve bu konudaki endişelerini paylaştı.

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), eyalet yönetimlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemleri gevşetmekte erken davrandıkları konusunda uyardı ve bu konudaki endişelerini paylaştı.

CDC Başkanı Dr. Rochelle Walensky, "Eyaletlerin, halk sağlığı için aldığı önlemleri geri kaldırdığını belirten raporları görmekten endişeliyim. Salgının tekrar yükselmesi konusunda derin kaygı duyuyorum. Kazandığımız zorlu zemini kaybetme riski ile karşı karşıyayız." dedi.

Ocak ayı sonundan bu yana vakaların ve hastaneye yatışların düştüğünü ve ölümlerde de kesin bir şekilde azalma görüldüğünü belirten Walensky, yine de rakamların hala tehlikeli boyutun altına inmemiş olduğuna dikkat çekti.

CDC Başkanı, "Günde 70 bin vakayı ve 2 bin ölümü görmezden gelemeyiz." şeklinde konuştu.

Eyalet yönetimleri tedbirleri yumuşatma eğiliminde

ABD'de Kovid-19'a karşı aşılama faaliyetlerinin hız kazanması sonucu, bazı eyalet yönetimlerinin salgın dolayısıyla koyduğu yasaklarda hızlı bir yumuşama eğilimine girdiği görüldü.

Iowa eyaletinde kısa süre önce maske zorunluluğu ve kapalı mekanlardaki sınırlamalar kaldırıldı, Massachusetts'te sinemalar dahil tüm işletmelerin kapasiteleri yüzde 50'ye çıkarıldı.

Missouri'de ise Kovid-19 önlemleri genel olarak yumuşatılırken California'da çocukların eğitimlerinin büyük çoğunlukla okullarda devam etmesi kararı alındı.

CDC kayıtlarına göre, ülkede 50 milyondan fazla kişiye en az bir doz Kovid-19 aşısı yapılırken bu rakam, ülke nüfusunun yüzde 15'ine, yetişkin nüfusun ise yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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