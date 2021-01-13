ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 26 Ocak'tan itibaren ülkeye hava yoluyla gelenlerden negatif Kovid-19 test sonucu isteneceğini duyurdu
13.01.2021 01:11 | Son Güncelleme: 13.01.2021 01:14
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 26 Ocak'tan itibaren ülkeye hava yoluyla gelenlerden negatif Kovid-19 test sonucu isteneceğini duyurdu.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 26 Ocak'tan itibaren ülkeye hava yoluyla gelenlerden negatif Kovid-19 test sonucu isteneceğini duyurdu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan