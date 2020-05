ABD hapishaneleri arasında Kovid-19'dan en çok New York'takiler etkilendi NEW Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ABD hapishaneleri arasında en çok New York'ta faaliyet yapanların etkilendiği bildirildi.

NEW Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ABD hapishaneleri arasında en çok New York'ta faaliyet yapanların etkilendiği bildirildi. New York Times'ta ye alan haberde, New York şehrinde görev yapan 9 bin 680 hapishane gardiyanından bin 259'unda Kovid-19 vakasına rastlanırken, iki sağlık memuru dahil en az 13 hapishane çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi. Haberde, itfaiyeci ve polisler gibi temel işçi sayılan New York'un hapishane çalışanlarının ABD'nin diğer eyaletleri ile kıyaslandığında Kovid-19'dan en fazla zarar gören grup olduğu bilgisine yer verildi. Yetkililere dayandırılan bilgiye göre, New York'taki hapishane görevlilerinin çoğunluğunun Latin ve siyahi çalışanlar olduğu ve virüsün en çok etkilediği mahallelerde yaşadıkları belirtilirken, mahkumlar arasında da 545 pozitif vaka ve 5 ölüme rastlandığı vurgulandı. Hapishane yönetimi sorumlu gösterildi Yüksek vaka rakamlarından ve ölümlerden hapishane sistemi yönetimini sorumlu tutulan memurlar ve sendika yöneticileri, hapishane yönetiminin hastalanan çalışanların negatif testi almadan tekrar mesaiye çağrılmasına ve maske, eldiven gibi koruyucu malzemelerin teminindeki gecikmeye işaret etti. Ayrıca, üniformalı hapishane çalışanlarının yüzde 36'sının hastalık mazereti ile işe gelmediği dönemde, mesaiye devam eden diğer görevlilerin 24 saate varan vardiyalarla çalışmak durumunda kalmasının salgının hızla yayılmasında etkili olduğuna değinildi. Kaynak: AA