ABD hampetrol stokları 5.82 milyon varil düştü

ABD hampetrol stokları, 8 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 5 milyon 820,000 bin varil geriledi.

ABD hampetrol stokları, 8 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 5 milyon 820,000 bin varil geriledi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Oclahoma'daki Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 232,000 varil azaldı.

API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 1 milyon 880 bin varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 4 milyon 430,000 varil yükseldi.Giderek genişleyen kitlesel aşılama çalışmaları ve yeni aşı izinleri gibi gelişmeler, petrol piyasalarında Covid-19 kaynaklı talep baskısının gevşeyebileceği umutlarını artırdı.Gelişmelerle Şubat teslimi Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı yüzde 1.0 artışla 53.74 dolara, Mart teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.1 artışla 57.2 dolara yükseldi.Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı