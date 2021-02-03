ABD hampetrol stokları 4.26 milyon varil düştü
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ABD hampetrol stokları 4.26 milyon varil düştü

03.02.2021 08:51 | Son Güncelleme: 03.02.2021 08:54
ABD hampetrol stokları 4.26 milyon varil düştü

ABD hampetrol stokları, 20 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 milyon 260,000 bin varil ile analistlerin beklentilerinden çok geriledi.

ABD hampetrol stokları, 20 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 milyon 260,000 bin varil ile analistlerin beklentilerinden çok geriledi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Oclahoma'daki Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 1 milyon 890,000 varil azaldı.

API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 240,000 varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 620,000 varil azaldı.Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

Gelişmelerle Mart teslimi Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 2.68 artışla 54.86 dolara, Nisan teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2.51 artışla 57.62 dolara yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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