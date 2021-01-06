ABD hampetrol stokları 1.66 milyon varil düştü

ABD hampetrol stokları, 1 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 660,000 bin varil geriledi.

ABD hampetrol stokları, 1 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 660,000 bin varil geriledi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 1.0 varil yükseldi.

API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 5 milyon 470 bin varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 7 milyon 140,000 varil yükseldi.Gelişmelerle Şubat tezlimi Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı yüzde 5.8 artışla 50 dolara, Mart teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 5.92 artışla 53.67 dolara yükseldi.Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı