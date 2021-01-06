ABD hampetrol stokları 1.66 milyon varil düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

ABD hampetrol stokları 1.66 milyon varil düştü

06.01.2021 08:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 08:59
ABD hampetrol stokları 1.66 milyon varil düştü

ABD hampetrol stokları, 1 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 660,000 bin varil geriledi.

ABD hampetrol stokları, 1 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 660,000 bin varil geriledi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 1.0 varil yükseldi.

API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 5 milyon 470 bin varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 7 milyon 140,000 varil yükseldi.Gelişmelerle Şubat tezlimi Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı yüzde 5.8 artışla 50 dolara, Mart teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 5.92 artışla 53.67 dolara yükseldi.Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Yaşar Güler Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Enis Arıkan Kate Middleton
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır İsmail Kartal Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Ordu Türk Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD hampetrol stokları 1.66 milyon varil düştü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 09:04:15. #1.14#
title