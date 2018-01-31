Abd, Hamas Lideri Haniye'yi Terör Listesine Aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas lideri İsmail Haniye'yi terör listesine aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Parlamentosunda çoğunluğu elinde tutan Filistinli paramiliter örgüt ve siyasi parti Hamas'ın lideri İsmail Haniye'yi terör listesine aldı. Bakanlığın açıklamasında, Mısır ve Filistin'deki 2 örgüt ile Hamas liderinin özel olarak belirlenmiş küresel terörist listesine alındığı belirtildi.

Hamas yetkilisi Sami Abu Zuhri ABD'nin kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kararı reddediyor ve kınıyoruz" diyerek bu kararın ABD'nin Kudüs kararıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail güçlerine karşı "yeni intifada" çağrısı yapmıştı. Gazze şeridine hakim olan Hamas, AB, Mısır, Kanada, ABD ve Japonya tarafından terör örgütü olarak tanınıyor. İsrail ise Hamas'ın terör örgütü olduğunu ileri sürerek, Gazze Şeridi'ne düzenli olarak askeri müdahalede bulunuyor. - WASHINGTON