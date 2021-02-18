ABD ham petrol stokları 5.8 milyon varil düştü
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ABD ham petrol stokları 5.8 milyon varil düştü

18.02.2021 08:52 | Son Güncelleme: 18.02.2021 08:56
ABD ham petrol stokları 5.8 milyon varil düştü

ABD ham petrol stokları, 12 Şubat'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 5 milyon 800,000 bin varil geriledi.

ABD ham petrol stokları, 12 Şubat'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 5 milyon 800,000 bin varil geriledi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Oklahoma'daki Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 3.0 milyon varil azaldı.

API verilerine göre, ABD'de damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 3 milyon 500,000 varil azalırken, benzin stokları ise aynı haftada 3 milyon 900,000 varil arttı.Ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.Gelişmelerle Mart teslimi Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 1.88 artışla 61.35 dolara, Nisan teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.51 artışla 64.54 dolara yükseldi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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