ABD ham petrol stokları 436,000 varil yükseldi
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ABD ham petrol stokları 436,000 varil yükseldi

ABD ham petrol stokları 436,000 varil yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Piyasa analistlerinin ılımlı ölçüde düşüş beklentilerine karşın, ABD genelinde ham petrol stokları 16 Nisan'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 436,000 varil yükseldi.

Piyasa analistlerinin ılımlı ölçüde düşüş beklentilerine karşın, ABD genelinde ham petrol stokları 16 Nisan'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 436,000 varil yükseldi. Buna karşılık, önemli petrol bölgelerinden Oklahoma Cushing'de stoklar 1.3 milyon varil azaldı.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, benzin stokları 1 milyon 620,000 varil azalırken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 655,000 varil yükseldi. 

Küresel petrol piyasalarında yatırımcılar, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak ham petrol stoklarına ilişkin resmi verileri bekliyor.

Gelişmelerle, Haziran teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.98 düşüşle 66.5 dolara, Mayıs teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.42 düşüşle 62.62 dolara geriledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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