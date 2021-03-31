ABD ham petrol stokları 3.91 milyon varil yükseldi
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ABD ham petrol stokları 3.91 milyon varil yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ABD ham petrol stokları 3.91 milyon varil yükseldi

ABD genelinde ham petrol stokları 26 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 3 milyon 910 bin varil yükseldi.

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ABD genelinde ham petrol stokları 26 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 3 milyon 910 bin varil yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, benzin stokları 6 milyon 21,000 varil gerilerken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 2 milyon 595,000 varil yükseldi. 

Küresel petrol piyasalarında yatırımcılar, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak ham petrol stoklarına ilişkin resmi verileri bekliyor.ABD'de petrol sondaj kule sayısı, 17 Mart'ta sona eren haftada, önceki haftaya göre 6 adet artışla 324'e yükseldi.Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde ABD doğalgaz sondaj kule sayısı 92'de ve petrol ile gaz karışımı kule sayısı da bir adette sabit kaldı ve böylece toplam sondaj kule sayısı 417 adete yükseldi. Baker Hughes verilerine göre, toplam sondaj kule sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 311 adet azaldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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