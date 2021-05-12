ABD ham petrol stokları 2.5 milyon varil düştü
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ABD ham petrol stokları 2.5 milyon varil düştü

ABD ham petrol stokları 2.5 milyon varil düştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ABD genelinde ham petrol stokları 7 Mayıs'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre, 1.2 milyon varili endüstrisi bölgesi Oklahoma Cushing'de olmak üzere, toplam 2.5 milyon varil azaldı.

ABD genelinde ham petrol stokları 7 Mayıs'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre, 1.2 milyon varili endüstrisi bölgesi Oklahoma Cushing'de olmak üzere, toplam 2.5 milyon varil azaldı.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, benzin stokları 5.6 milyon varil artarken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 900 bin varil geriledi.

Küresel petrol piyasalarında yatırımcılar, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak ham petrol stoklarına ilişkin resmi verileri bekliyor.Gelişmelerle, Temmuz teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.59 artışla 68.60 dolara, Haziran teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.63 artışla 65.29 dolara yükseldi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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