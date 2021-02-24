ABD ham petrol stokları 1.03 milyon varil arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD ham petrol stokları 1.03 milyon varil arttı

24.02.2021 20:13 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:17
ABD ham petrol stokları 1.03 milyon varil arttı

ABD ham petrol stokları, petrol piyasalarında analistlerin öngörülerini de aşarak, 19 Şubat'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 30,000 bin varil yükseldi.

ABD ham petrol stokları, petrol piyasalarında analistlerin öngörülerini de aşarak, 19 Şubat'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 30,000 bin varil yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Oklahoma'daki Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 2.8 milyon varil yükseldi.

API verilerine göre, benzin stokları da, piyasalarda düşüş beklenirken, aynı haftada 70,000 varil arttı. Buna karşılık, ABD'de damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 4 milyon 500,000 varil ile, beklentilerden çok fazla azaldı.Analistler, verilerin bu aşamada ülkenin bazı bölgelerinde bulunan sert kış koşullarından büyük ölçüde etkilendiğine dikkat çekiyorlar. Raporun ardından, hem West Texas Intermediate petrolünün, hem de Brent petrolünün vadeli işlemleri bir miktar düştü.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Özlem Zengin Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Sibel Can Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses Meltem Miraloğlu
Spor Can Bartu Cenk Tosun Mesut Özil Fatih Terim Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD ham petrol stokları 1.03 milyon varil arttı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 20:19:31. #1.16#
title