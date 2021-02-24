ABD ham petrol stokları 1.03 milyon varil arttı

ABD ham petrol stokları, petrol piyasalarında analistlerin öngörülerini de aşarak, 19 Şubat'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 30,000 bin varil yükseldi.

ABD ham petrol stokları, petrol piyasalarında analistlerin öngörülerini de aşarak, 19 Şubat'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 30,000 bin varil yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Oklahoma'daki Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 2.8 milyon varil yükseldi.

API verilerine göre, benzin stokları da, piyasalarda düşüş beklenirken, aynı haftada 70,000 varil arttı. Buna karşılık, ABD'de damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 4 milyon 500,000 varil ile, beklentilerden çok fazla azaldı.Analistler, verilerin bu aşamada ülkenin bazı bölgelerinde bulunan sert kış koşullarından büyük ölçüde etkilendiğine dikkat çekiyorlar. Raporun ardından, hem West Texas Intermediate petrolünün, hem de Brent petrolünün vadeli işlemleri bir miktar düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı