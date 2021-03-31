ABD halkının yüzde 73'ü Biden'ı Kovid-19'la mücadelede başarılı buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD halkının yüzde 73'ü Biden'ı Kovid-19'la mücadelede başarılı buldu

Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD halkının yüzde 73'ü Biden'ı Kovid-19'la mücadelede başarılı buldu

NEW ABD'de yapılan bir ankette, Başkan Joe Biden'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede yüzde 73 destek çıktı.

ABD'nin casus kedi projesi yıllar sonra ortaya çıkan belgelerle ifşa oldu
ABD'nin casus kedi projesi yıllar sonra ortaya çıkan belgelerle ifşa oldu
Türkiye'den ABD'ye 'Soykırım' uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz
Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz

NEW ABD'de yapılan bir ankette, Başkan Joe Biden'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede yüzde 73 destek çıktı.

Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 73'ü Başkan Biden'ın Kovid-19 salgınını ele alış biçimini onayladığını belirtti.

Ankette, ayrıca katılımcıların yüzde 62'si Biden'ın sağlık hizmetleri çalışmasını desteklerken, yüzde 60'ı ekonomik politikalarını, yüzde 55'i de dış politika yaklaşımını onayladığını kaydetti.

Ülke genelinden seçilen 1166 yetişkin üzerinde 26-29 Mart'ta gerçekleştirilen ankette, Biden, göçmenlik, sınır güvenliği ve silah kontrolü politikalarında ise sınıfta kaldı.

Katılımcıların sadece yüzde 42'si Biden hükümetini göçmenlik konusunda başarılı bulurken, sınır güvenliği konusunda ise yüzde 44'ü, silah kontrolü tartışmalarında da yüzde 45'i Biden'ın iyi iş çıkardığını ifade etti.

Bütçe açığı konusunda da katılımcıların yüzde 48'i Biden'ı onaylarken, partililer bazında ise Demokratların yüzde 77'si hükümeti başarılı, Cumhuriyetçilerin yüzde 83'ü ise başarısız bulduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Türkan Şoray
Spor Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD halkının yüzde 73'ü Biden'ı Kovid-19'la mücadelede başarılı buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 23:53:42. #1.16#
title