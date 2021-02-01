ABD halkının yüzde 50'si Trump'ın "kongre olaylarından dolayı" yargılanmasını istiyor
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ABD halkının yüzde 50'si Trump'ın "kongre olaylarından dolayı" yargılanmasını istiyor

01.02.2021 23:51 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:54
ABD halkının yüzde 50'si Trump'ın

ABD'de ulusal çapta yapılan bir ankete göre halkın yüzde 50'si eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak'taki kongre olaylarından sorumlu tutulup yargılanmasını istiyor.

ABD'de ulusal çapta yapılan bir ankete göre halkın yüzde 50'si eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak'taki kongre olaylarından sorumlu tutulup yargılanmasını istiyor.

Maris Anket adlı bir araştırma şirketi, 24-27 Ocak tarihleri arasında ABD'nin 50 eyaletinden 1313 kişi ile anket yaptı.

Katılımcılara ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkeyi yönetme performansı ve Trump'ın Senatoda gelecek hafta başlayacak olan yargılama süreci soruldu.

Katılımcıların yüzde 49'u Biden'ın başkanlığını onayladığını söylerken, yüzde 35'i onaylamadığını belirtti.

Biden'ın ülkeyi nereye götürdüğüne yönelik seçenekli bir soruya ise katılımcıların yüzde 47'si "daha iyiye doğru bir değişime götürdüğü" yanıtını verirken, katılımcıların yüzde 32'si "daha kötü bir değişime götürdüğü", yüzde 14'ü ise "herhangi bir değişime götürmeyeceği" yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 7'si ise yanıt vermedi.

Katılımcıların yüzde 50'si Trump'ın yargılanmasını istiyor

Ankete katılanların yüzde 50'si Trump'ın 8 Şubatta Senato'da başlayacak olan yargılama sürecinde suçlu bulunup cezalandırılması gerektiğini, yüzde 41'i Trump'ın aklanmasını, yüzde 9 ise fikir belirtmeyeceğini ifade etti.

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Trump'ın çağrısı üzerine Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı.

Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş ve çıkan arbedelerde 1'i polis olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti

Kongredeki olaylar kontrol altına alındıktan sonra ortak oturum yeniden başlamış ve Joe Biden'ın seçimi kazandığını tescillemişti.

Temsilciler Meclisi daha sonra Trump'ı olaylardan sorumlu tutarak hakkında başlattığı davada Trump'ı suçlu bulmuş ve suçlamaları azil istemi ile Senato'ya iletmişti.

Senato ise Trump'ın yargılama sürecini 8 Şubat'ta başlatmak üzere ertelemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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