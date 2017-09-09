ABD Halkı Irma Kasırgası Sebebiyle Riskli Bölgeleri Terk Ediyor
Şu anda Küba açıklarında olan ve Amerika'nın Florida Eyaleti'ne doğru ilerleyen Irma Kasırgası sebebiyle bölge halkının şehri tahliyesi sürüyor.
Şu anda Küba açıklarında olan ve Amerika'nın Florida Eyaleti'ne doğru ilerleyen Irma Kasırgası sebebiyle bölge halkının şehri tahliyesi sürüyor. Şu anda kadar yaklaşık 5 milyon kişi Miami şehrini terk ettiği bildirildi. Yetkililer hızı saatte 280 kilometreye ulaşan fırtınanın şiddetini azalttığını ve son olara kategori üç olarak ölçüldüğünü duyurdu.