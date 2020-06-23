ABD, Haitili eski milis lideri Emmanuel Constant'ı sınır dışı etti ABD, Haitili eski milis lideri Emmanuel Constant'ı sınır dışı etti.

ABD, Haitili eski milis lideri Emmanuel Constant'ı sınır dışı etti.

Haiti basınında çıkan habere göre, ABD yönetimi, 1995'den bu yana ülkede kalmasına izin verilen Constant'ı sınır dışı etti. Ülkesine gönderilen Constant, havalimanında tutuklandı.

Constant, 1990'lı yıllarda cinayet ve işkence suçları işlediği gerekçesiyle ülkesinde aranıyordu.

Haiti Göç Ofisi Direktörü Jean Negot Bonheur Delva, Constant'ın, Kovid-19 salgını başladığından bu yana ABD tarafından sınır dışı edilen 24 göçmen arasında olduğunu söyledi.

Emmanuel Constant

Constant, 1994 yılında ABD'ye kaçtı.

Haiti'deki insan hakları örgütleri, Constant'ı 1991-1994 yılları arasında birçok Haitilinin öldürülmesinden ve işkence edilmesinden sorumlu tutuyor.

Haiti'deki yaşanılan olaylardan dolayı "günah keçisi" ilan edildiğini ileri süren Constant, Haiti'ye iade edilirse öldürüleceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA