ABD, Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikastı kınadı

ABD Başkanı Joe Biden, suikast sonucu yaşamını yitiren Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise için taziyelerini iletirken, saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, suikast sonucu yaşamını yitiren Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise için taziyelerini iletirken, saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Gün içinde gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili tüm bilgilere sahip olmadığını belirten Biden, sosyal medya hesabından Moise'ye suikasta ilişkin açıklama yaptı.

Biden, Twitter paylaşımında, "Başkan Jovenel Moise'nin korkunç suikastını ve Haiti'nin First Lady'si Martine Moise'ye yapılan saldırıyı duyduğumuzda şoke olduk ve üzüldük. Bu iğrenç eylemi kınıyoruz. Güvenli ve emniyetli bir Haiti için çalışmaya devam ederken yardım etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "ABD, Başkan Moise'nin ailesine ve başkanları öldürüldüğü için Haiti halkına taziyelerini iletiyor. Bu menfur eylemi kınıyor, tüm siyasi partileri, sivil toplumu ve paydaşları birlikte çalışmaya ve yankı uyandırmaya çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise, evine bir grup silahlı kişi tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırıda yaralanan eşi Martine Moise'nin ise hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Bir süredir siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu Haiti'de Moise, şubatta gazetecilere yaptığı açıklamada "hayatına yönelik bir girişim olduğunu" söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri