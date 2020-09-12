ABD, Hafter'in Libya petrolüne uyguladığı blokajı sonlandırmayı "taahhüt ettiğini" duyurdu
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ABD, Hafter'in Libya petrolüne uyguladığı blokajı sonlandırmayı "taahhüt ettiğini" duyurdu

ABD'nin Libya Büyükelçiliği, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, Libya petrolüne uyguladığı blokajı bugün itibarıyla sona erdireceğini kendilerine "taahhüt ettiğini" duyurdu.

ABD, Hafter'in Libya petrolüne uyguladığı blokajı sonlandırmayı
12.09.2020 22:17 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:20

ABD'nin Libya Büyükelçiliği, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, Libya petrolüne uyguladığı blokajı bugün itibarıyla sona erdireceğini kendilerine "taahhüt ettiğini" duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland'ın, Halife Hafter ile "karşılıklı yazışmalarda" bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Hafter'in "tüm enerji sektörünün en geç 12 Eylül'de yeniden açılmasına izin vereceğini ve bunu şahsen taahhüt ettiğini" ilettiği belirtildi.

Libyalı tarafların barışçıl diyalog için Birleşmiş Milletler öncülüğünde (Fas'ta) bir araya geldiği hatırlatılan açıklamada, ABD Büyükelçiliğinin "Libya Ulusal Petrol Kurumunun (NOC) hayati öneme sahip görevini yürütmeye başlamasına imkan veren bir Libya ittifakının görünmesinden memnuniyet duyduğu" vurgulandı.

Ülkede petrol ve gaz sektörünün zorla kapatılmasından dolayı Libyalıların ciddi elektrik krizi yaşadığı, Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya olduğu ve yabancı paralı askerler ile silahlı grupların enerji altyapısına tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, "Hafter'in bu taahhüdünün derhal uygulanmasının Libya halkının refahını artırmak için hayati önem taşıdığına" işaret edildi.

Hafter saflarındaki milis ve yabancı paralı askerler, ocak ayında, ülkenin petrol kaynaklarının yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan doğu bölgelerinde petrol üretim ve ihracını zorla durdurmuştu.

Afrika'nın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip ülkesi Libya'da, Hafter'in 8 aydır üretimi durdurması nedeniyle, günlük 20 saate varan elektrik kesintileri ve akaryakıt kuyrukları sıradan hale gelirken, ülke ekonomisinin uğradığı zarar 9,6 milyar doları aştı.

Kaynak: AA

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