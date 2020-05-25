ABD: Hafta sonunda plajlara akan Amerikalılar sosyal mesafe tanımadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

ABD: Hafta sonunda plajlara akan Amerikalılar sosyal mesafe tanımadı

ABD'de iç savaşta ölenlerin anıldığı ulusal tatile denk gelen üç güne uzatılmış hafta sonunda plajlara akan Amerikalılar, halen bir çok eyalette uygulanan sosyal mesafe kurallarını büyük ölçüde ihlal etti.

ABD: Hafta sonunda plajlara akan Amerikalılar sosyal mesafe tanımadı
25.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:40

ABD'de iç savaşta ölenlerin anıldığı ulusal tatile denk gelen üç güne uzatılmış hafta sonunda plajlara akan Amerikalılar, halen bir çok eyalette uygulanan sosyal mesafe kurallarını büyük ölçüde ihlal etti.

Florida'da polis Cumartesi günü Daytona Plajı'nda yüzlerce kişinin katıldığı izinsiz bir partiyi dağıtırken, Missouri'de Ozarks gölünün çevresindeki barlar tıklım tıklım doluydu.

ABD'de koronavirüsle mücadele için oluşturulan özel çalışma grubunun başkanı doktor Deborah Birx, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada görüntülerin kendisini çok kaygılandırdığını söyledi.

"Sosyal mesafenin kesinlikle çok hayati önem taşıdığı konusunu sürekli vurgulamak istiyoruz. Eğer dışardaysanız ya da sosyal mesafe kurallarını uygulayamıyorsanız, maske takmalısınız" diye ekledi.

Missouri'deki St Louis'in belediye başkanı Lyda Krewson "İnsanların sadece uzun hafta sonu tatilinde eğlenmek uğruna böylesi tehlikeli davranışlarda bulunması sorumsuzluktur ve tehlikelidir" diye konuştu ve şimdi bölgede vakalar ile ölümlerin artacağı kaygılarının iyice arttığını söyledi.

Florida'daki Tampa bölgesinde o kadar büyük kalabalık toplanmıştı ki yetkililer yer kalmadığı gerekçesiyle park yerlerini kapattı.

California'da da hafta sonunda plajlarda büyük kalabalıklar görüntülendi. Buna karşılık eyalet yetkilileri plajlara ve parklara gidenlerin çoğunun yüzlerini kapattığını ve mesafelerini koruduğunu söylediler.

ABD'de iç savaşta ölenlerin anıldığı ulusal tatil Anma Günü Pazartesi'yi de kapsıyor ve yazın başlangıcı sayılıyor.


haberler.com/haber/2020/05/25/abd-hafta-sonunda-plajlara-akan-amerikalilar-2-13259060_o.jpg"/>


ABD'de koronavirüs ölümleri 100 bine yaklaşıyor

ABD 330 milyon ile çok sayıda ülkenin toplamından daha büyük bir nüfusa sahip ama ülke bazında koronavirüs vakalarının sayısı bakımından şu an açık ara ile listenin başında.

Son rakamlara göre 1 milyon 600 bin koronavirüs vakası kayda geçti ve hastalıktan ölenlerin sayısı da 100 bine yaklaştı.

50 eyaletin tümünde iki aydır sürdürülen sokağa çıkma önlemleri kısmen kaldırılmış bulunuyor ama eyaletler arasında salgının yayılma hızı ve önlemlerin hafifletilme ölçüsü bakımından çok büyük farklılıklar da var.

Salgından en çok etkilenen New York, New Jersey ve Washington eyaletlerinde vaka sayısı hızla gerilerken bir çok eyalette de koronavirüsün yayılmasında bir tepe noktasına ulaşıldığı görülüyor.

ABD'ye seyahat konusunda son sınırlama Brezilya'ya

Amerikan yönetimi koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında Brezilya'da 14 günü aşkın zaman geçirdikten sonra ABD'ye seyahat edecek yabancı uyrukluların ülkeye girişini yasakladı.

Brezilya şu anda ABD'den sonra ülke bazında en çok vaka görülen ülke ve hastalık hala hızla yayılıyor. Şu ana kadar 360 bin vaka açıklandı ve resmi rakamlara göre salgın 22 bin kişinin ölümüne yol açtı.

Bir Beyaz Saray sözcüsü seyahat kısıtlamasının, ABD'ye yeni vakaların girişini engellemek amacıyla konduğunu söyledi.

28 Mayıs günü yürürlüğe gireceği açıklanan seyahat yasağı iki ülke arasındaki ticareti engellemeyecek.

Buna karşılık Amerikan vatandaşları veya eşleri, ebeveynleri, yasal vasileri, çocukları ve sürekli oturum hakkı sahipleri Brezilya'dan ABD'ye seyahat yasağından muaf olacaklar.

Çin, İran, Avrupa Schengen bölgesi, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti vatandaşlarının ABD'ye girişi daha önce yasaklanmıştı ve bu yasak halen geçerli.

Kanada ve ABD yakında yaptıkları karşılıklı anlaşma ile ortak sınırlarını hayati olmayan seyahatler dışındaki geçişlere kapatmışlardı.


haberler.com/haber/2020/05/25/abd-hafta-sonunda-plajlara-akan-amerikalilar-3-13259060_o.jpg"/>


BBC

Dünya Manşet

Haberler

İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi Haber
Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi
Parklarda çember, kafede paravan! İşte sosyal mesafeli yaratıcı çözümler Haber
Parklarda çember, kafede paravan! İşte sosyal mesafeli yaratıcı çözümler
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek Haber
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı
ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu
ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Salgına kayıtsız kalan Brezilya lideri, 'katil' sloganıyla protesto edildi
Salgına kayıtsız kalan Brezilya lideri, "katil" sloganıyla protesto edildi
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı
Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde 'Uzun ince bir yoldayım' yoldayım türküsü çalındı
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde "Uzun ince bir yoldayım" yoldayım türküsü çalındı
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Eren Yıldırım Bülent Kuşoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Hande Ataizi Hatice Çarpar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Ali Koç Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Şehit Muğla Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: ABD: Hafta sonunda plajlara akan Amerikalılar sosyal mesafe tanımadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 16:40:35. #1.15#
title