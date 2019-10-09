ABD haber kanalı, Uygur Türklerinin tutulduğu Çin'in toplama kamplarına girdi
Eylül ayı başında Çin'deki toplama kamplarından ikisinde çekim yapma izni alan NBC haber kanalı muhabiri Çinli bir rehber gözetiminde kendisine verilen turdan ve gösterilen şeylerden tatmin olmadığını söylüyor.
09.10.2019 15:04
Eylül ayı başında Çin'deki toplama kamplarından ikisinde çekim yapma izni alan NBC haber kanalı muhabiri Çinli bir rehber gözetiminde kendisine verilen turdan ve gösterilen şeylerden tatmin olmadığını söylüyor.
Kaynak: Euronews.com