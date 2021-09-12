ABD, Güney Kore ve Japonya temsilcileri 'Kuzey Kore' zirvesinde buluşacak - Haberler
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ABD, Güney Kore ve Japonya temsilcileri "Kuzey Kore" zirvesinde buluşacak

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
ABD, Güney Kore ve Japonya temsilcileri

ABD, Güney Kore ve Japonya'nın, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve Kuzey Kore ile müzakereler konularını" başkent Tokyo'da müzakere edeceği bildirildi.

ABD, Güney Kore ve Japonya'nın, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve Kuzey Kore ile müzakereler konularını" başkent Tokyo'da müzakere edeceği bildirildi.

Kyodo ajansının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Japonya'nın ev sahipliğinde üst düzey yetkililer gelecek hafta, "Kuzey Kore" konulu üçlü zirvede buluşacak.

Zirveye Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Takehiro Funakoşi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik İşleri Özel Temsilcisi Noh Kyu Duk katılacak.

Üç ülke, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması" ve 73. kuruluş yıl dönümünü kutlayan "Kuzey Kore ile müzakerelerin son durumunu" bu zirvede ele alacak.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sınırlarını kapalı tutan Kuzey Kore'nin ekonomik gidişatının da ele alınacağı zirvede, bu ülkeye uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla aşı tedariki dahil insani yardımlar da görüşülecek.

Biden yönetimi Kuzey Kore'ye yönelik, "ölçülü ve kullanışlı diplomasi" şeklinde nitelendirdiği ve ABD ile müttefiklerinin güvenliğini artırmayı hedefleyen politika değerlendirmesini nisan ayı sonunda açıklamıştı.

Üst düzey yetkilileri buluşturan üçlü zirve en son, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin çağrısı üzerine, haziran ayında Güney Kore'nin başkenti Seul'de toplanmıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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