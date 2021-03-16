ABD, Güney Kore ile yaptığı ortak tatbikatı eleştiren Kuzey Kore'ye yanıt vermedi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Güney Kore ile yaptığı ortak tatbikatı sert bir dille eleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo-jong'a verecek bir yanıtları olmadığını ve bölgedeki ortaklarıyla çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Güney Kore ile yaptığı ortak tatbikatı sert bir dille eleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo-jong'a verecek bir yanıtları olmadığını ve bölgedeki ortaklarıyla çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Pennsylvania eyaletine yaptığı ziyaret esnasında başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kim Yo-jong'un, Güney Kore ve ortak askeri tatbikat düzenlediği ABD'ye daha ileri provokasyonlardan kaçınmaları uyarısında bulunduğunun anımsatılması üzerine Psaki, "Kuzey Kore'nin yorumlarına karşılık doğrudan bir yorumumuz ya da yanıtımız yok." dedi.

Psaki, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu hafta Japon ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla görüşeceğini anımsatarak, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın da 18 Mart'ta Alaska'da Çinli yetkililer ile bir araya geleceğini belirtti.

Tüm bu toplantıların başlıklarından birinin de bölgesel güvenlik olduğunun altını çizen Psaki, "Şu andaki odak noktamız, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışmak ve koordinasyon içinde olmak. Diplomasiye ve nükleer silahların yok edilmesine odaklanacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan