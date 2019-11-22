ABD, Güney Kore'den 4 bin askerini çekeceği iddialarını yalanladı
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ABD, Güney Kore'den 4 bin askerini çekeceği iddialarını yalanladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Güney Kore'den 4 bin askerini çekeceği iddialarını yalanladı. Pentagon, söz konusu iddiayı gündeme taşıyan Chosun İlbo gazetesinden "derhal" haberini geri çekmesi talebinde bulundu

22.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:19
ABD, Güney Kore'den 4 bin askerini çekeceği iddialarını yalanladı

Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin 'den 4 bin askerini çekeceği iddialarını yalanladı.


ABD ile Güney Kore arasında yarımadadaki Amerikan askerlerinin masraflarına ilişkin müzakereler devam ederken Güney Kore basını, anlaşma sağlanamadığı takdirde ABD'nin 4 bin askerden oluşan tugaylarından birini buradan çekmeyi planladığını iddia etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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