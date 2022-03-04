ABD, Güney Çin Denizi'nde düşen F-35 uçağının enkazını çıkardığını duyurdu - Haberler

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ABD, Güney Çin Denizi'nde düşen F-35 uçağının enkazını çıkardığını duyurdu

AA, Ayşe Doğru - Güncel
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ABD, Güney Çin Denizi'nde düşen F-35 uçağının enkazını çıkardığını duyurdu

ABD Donanması, ocakta Güney Çin Denizi'nde düşen F-35C Şimşek tipi savaş uçağının enkazını çıkardığını açıkladı.

ABD Donanması, ocakta Güney Çin Denizi'nde düşen F-35C Şimşek tipi savaş uçağının enkazını çıkardığını açıkladı.

Pasifik bölgesinden sorumlu ABD 7'nci filosundan yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta uçak gemisinin güvertesine inerken denize çakılan F-35C'nin enkazına robot bir denizaltının sabitleme ve kaldırma ekipmanı bağladığını, uçağın 3 bin 780 metre derinlikten gemi vinci kullanılarak çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, uçağın hurdasının kazaya neyin yol açtığının incelenmesi için yakınlarda bir üsse götürüleceği, ileri tarihte ABD'ye de gönderilebileceği ifade edildi.

Güney Çin Denizi'nde tatbikat yapan Carl Vinson uçak gemisi görev grubundaki F-35C, 24 Ocak'ta gemiye iniş sırasında güverteye çarparak denize düşmüştü.

"Koltuk fırlatma" yöntemiyle uçaktan atlayan pilotun dışında gemide görevli 6 askerin yaralandığı kaza Çin ve ABD arasında F-35C'nin enkazına ilk önce ulaşma yarışı başlamıştı.

AA / Ayşe Doğru - Güncel

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