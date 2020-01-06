ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi: İran asıllı Amerikalılar sınırda alıkonulmadı
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ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi: İran asıllı Amerikalılar sınırda alıkonulmadı

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), Kanada'dan ABD'ye dönen İran asıllı Amerikan vatandaşlarının sınırda saatlerce bekletildikleri ya da gözaltına alındıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

06.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:44
ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi: İran asıllı Amerikalılar sınırda alıkonulmadı

Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), 'dan ABD'ye dönen asıllı Amerikan vatandaşlarının sınırda saatlerce bekletildikleri ya da gözaltına alındıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan CBP Sözcüsü Matt Leas, "Sosyal medyada çıkan Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'nin İran asıllı Amerikalıları gözaltına aldığı ya da ülkeye girişlerine izin vermediği yönündeki iddialar doğru değil." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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