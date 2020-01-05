ABD güçlerini çıkarmak isteyen Irak Meclisi henüz toplanamadı

05.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:26

ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılmasını görüşmek isteyen Meclis henüz toplanamadı.



Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için saat 13.00'te toplanacaktı. Şii milletvekillerinin tamamına yakını gelirken, Sünni ve Kürt vekiller ise henüz Meclise gelmedi.

Sünni Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Şii grup başkanlarıyla toplandı.



329 sandalyeli Irak Meclisinin, İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesi sonrası ülkede bulunan ABD güçlerinin çıkarılması için karar alması bekleniyor.

Hizbullah, vekilleri tehdit etti



İran'a yakın Şii gruplarının söz konusu kararın alınması için milletvekillerine baskı yaptığı iddia edilirken, Irak Hizbullah'ı Siyasi Bürosu, vekillere cep telefonlarına gönderilen mesajla "kararı oylamamaları halinde sonlarının iyi olmayacağı" tehdidinde bulundu.



Şii milis liderden Meclise çağrı



Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kaysa el-Hazali de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Meclis, Irak egemenliği ve Iraklı canlara yönelik ihlale karşı istenilen kararı almazsa, bundan sonra bu Meclisin oturum ve kararlarının hiçbir değeri olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA