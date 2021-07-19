ABD Guantanamo'daki son Faslıyı iade etti
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ABD Guantanamo'daki son Faslıyı iade etti

ABD Guantanamo'daki son Faslıyı iade etti
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

ABD, Küba'nın Guantanamo Körfezi'ndeki askeri üssünde tuttuğu Abdullatif Nasır'ı Fas'a iade etti.

ABD, Küba'nın Guantanamo Körfezi'ndeki askeri üssünde tuttuğu Abdullatif Nasır'ı Fas'a iade etti.

Rabat'taki Temyiz Mahkemesi'nde görevli Kral Vekili Abdulaziz er-Raci tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD tarafından sınır dışı edilen Nasır'ın bugün, Fas emniyet birimlerince iade alındığı ve Başsavcılığın talimatları üzerine "terör eylemleri işlediği gerekçesiyle" hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Raci açıklamasında, Başsavcılık tarafından yapılacak soruşturmanın davanın kapsamlı şekilde ele alınmasını sağlayacağını belirtti.

56 yaşındaki Abdullatif Nasır, ABD tarafından Mayıs 2002'de tutuklanarak Guantanamo'ya gönderilmişti.

Guantanamo'daki son Faslı olan Nasır'ın iadesi ABD istihbarat teşkilatı tarafından oluşturulan 6 kişilik bir komisyonca Haziran 2016'da onaylanmasına rağmen o tarihten beri Fas'a gönderilmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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