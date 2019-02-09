ABD Gözlerini Venezuela Halkının Zenginliklerine Dikmiş Durumda"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB'nin "Venezuela'nın ve 20 yıllık demokratik devriminin gerçeklerini duymak istemediklerini", bu yüzden hayal kırıklığına uğrayacağını söyledi.

Maduro, başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te düzenlenen basın toplantısında, ülkesindeki siyasi krize, ABD ve bölge ülkelerinin askeri tehditlerine, insani kriz iddialarına ve ekonomik yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümet diyaloğa açık

Devlet Başkanı Maduro, AB öncülüğünde "Venezuela'da 3 içinde başkanlık seçimleri" hedefi ile başlatılan ve dün Uruguay'ın başkenti Montevideo'da toplanan Uluslararası Temas Grubunun çalışmalarına değindi.

Grubun, Venezuela'daki krizin çözümü için "Acil diyalog", "Müzakere", "Anlaşma" ve "Uygulama" başlıklarıyla ortaya koyduğu 4 aşamalı planı desteklediklerini belirten Maduro, "Biz, kiminle, nerede ve nasıl olduğuna bakılmaksızın diyalog masasına oturmaya hazırız." dedi.

Uruguay ve Meksika'nın, Venezuela'daki diyalog çağrılarından övgüyle bahseden Maduro, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ve etrafındaki muhaliflere daha önce yaptığı diyalog davetini de yineledi.

Maduro ayrıca Montevideo'da Meksika ile Bolivya'nın imza atmadığı ve "şeffaf başkanlık seçimlerini" işaret eden diğer belgeyi kabul etmediklerini vurguladı.

AB'ye ve Mogherini'ye tepki

Nicolas Maduro, her fırsatta Venezuela'daki devlet başkanlığı seçimlerinin yenilenmesini istediklerini belirten ve temas grubunu da bu amaçla ortaya çıkaran AB'ye ve Mogherini'ye de tepki gösterdi.

AB'nin Venezuela'nın gerçeklerini bilmediğinin altını çizen Maduro, şunları söyledi:

"Biz AB'ye ve Federica Mogherini'ye hep aynı şeyi söylüyoruz. Siz Venezuela'nın gerçeklerini duymak istemiyorsunuz. Sizler, 20 yıllık miras olan demokratik devrimin gerçekleri karşısında sağırlık ediyorsunuz. Sizde de yalnızca aşırıcı muhalefetlere sunduğunuz aşırı sağın senaryosu var. AB kaybetmeye mahkumdur. Federica Mogherini, Venezuela'nın aşırı sağına boyun eğip onları dinlemeye devam ettiği müddetçe hayal kırıklığına uğrayacaktır. Biz AB'nin bizi, Venezuela'nın gerçeklerini dinlemesini ve Venezuela ile ilişkilerinde ideolojik varsayımları bir kenara bırakmasını istiyoruz. Venezuela'da olan biteni bilemezsiniz. Umarım, gökten bir ışık iner de bir gün Venezuela'nın gerçeklerine kulak veririler."

Başkanlık seçimi yok

Venezuela'daki başkanlık seçimlerinin yenilenmesi talebine ise karşı çıkan ve bu yıl içinde yenilemeyi düşündükleri Kurucu Meclis seçimlerini hatırlatan Maduro, Venezuelalıların önceliğinin seçimler değil ekonomi olduğunu vurguladı.

Ayrıca Venezuela'daki muhalefetin bu isteğinde samimi olmadığını dile getiren Maduro, muhalefetle 2017 yılında Dominik'te müzakere yürütüldüğünü ve muhalefetin görüşmelerde varılan seçim kararından son anda caydığını hatırlattı.

Ulusal Meclis'e eleştiri

Maduro, muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in "geçici devlet başkanlığı" ilanını dayandırdıkları anayasa maddesinin, 30 gün içinde seçime gidilmesini gerektirdiğini hatırlattı.

Buna rağmen Ulusal Meclisin, geçiş tüzüğü çıkartarak seçim ilanını 12 aya kadar ertelemesine dikkati çeken Maduro, "Bunu Kurucu Meclis yapsaydı tüm dünya buna 'Maduro'nun Darbesi' derdi. Ancak bunu yasalara saygısı olmayan ve ülkede hiçbir gücü bulunmayan Ulusal Meclis yapıyor." dedi.

"İnsani yardım şovu"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ve Kolombiya'nın özellikle üzerindeki durdukları "insani yardım" konusuna da değindi.

Maduro, "İnsani yardım Venezuela'ya müdahaleyi haklılaştırmak için bir şova dönüştürülmüştür. Venezuelalıları küçümsemek için ucuz bir şov." dedi.

Venezuela hükümetinin ülke dışındaki 10 milyar dolara ulaşımının engellendiğini hatırlatan ve el konulan altınlardan bahseden Maduro, şunları kaydetti:

"Eğer Venezuela'ya yardım etmek istiyorlarsa, üzerine çöktüğünüz ve ulaşımına engellediğiniz Venezuela'nın parasını bırakın. Bu ölümcül bir oyun, önce boynunu sıkıyorlar sonra dilenmesini bekliyorlar. 'Önce paranızı çalıyoruz sonra size tuvalet kağıdı veriyoruz.' Tıpkı Trump'ın Porto Riko halkına fırlattığı gibi. Bütün bu insani yardımlarınızı alın ve oldukça ihtiyaç sahibi (Kolombiya kenti) Cucuta halkına dağıtın."

(Sürecek)

Kaynak: AA