ABD Göçmen Çocukları Sağlık Kontrolünden Geçirecek

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP), Meksika sınırından ABD'ye yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışırken gözaltına alınan çocukların sağlık kontrolünden geçirilmesi talimatı verdi.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP), son 1 ayda Meksika sınırından ABD'ye giriş yapmaya çalışırken gözaltına alınan 7 ve 8 yaşlarında iki Guatemalalı çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından gözaltında tutulan göçmen çocuklara sağlık taraması talimatında bulundu.

CBP'ye yönelik yoğun eleştiriler

ABD'de son iki haftada iki mülteci çocuğun hayatını kaybetmesi CBP'ye yönelik yoğun eleştirilere neden olmuştu. Yetkililer, Aralık ayının başında Meksika sınırından ABD'ye geçtikten sonra gözaltına alınan ve bir kaç saat sonra hayatını kaybeden 7 yaşındaki Guatemalalı kız çocuğu Jakelin Caal gibi, New Mexico'da gözaltındayken öksürük, kusma ve ateş yüzünden hayatını kaybeden 8 yaşındaki Felipe Gomez Alonzo'nun ölümünün de soruşturulduğunu söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA