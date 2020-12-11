ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) danışma grubu Pfizer/Biontech aşısına onay verdi
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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) danışma grubu Pfizer/Biontech aşısına onay verdi

11.12.2020 04:08 | Son Güncelleme: 11.12.2020 04:12
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) danışma grubu Pfizer/Biontech aşısına onay verdi

FDA'in ilaca onay vermek için beklediği ve bugün gerçekleşen danışma grubu toplantısında Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının ABD'de kullanılmasının uygun olduğu açıklandı.

FDA'in ilaca onay vermek için beklediği ve bugün gerçekleşen danışma grubu toplantısında Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının ABD'de kullanılmasının uygun olduğu açıklandı.

Bağımsız bilim insanları, salgın hastalık doktorları ve istatistikçilerden oluşan kurul, 17'ye karşı 4 oy ile aşının ABD'de 16 yaş üzeri kişilerde kullanılmasını onayladı.

Kurul tarafından gelen resmi açıklama sonrasında FDA'in önümüzdeki birkaç gün içerisinde resmi onayı vererek ABD'de aşının kullanılmasına izin vermesi bekleniyor. Şu an depolarda hazır bulunan aşıların 6 milyon 400 bin adetinin onay gelir gelmez ülke geneline gönderileceğini belirten yetkililer yarısının hemen kullanılacağını diğer yarısının ise ilk dozu alanlara üç hafta sonra yapılacak ikinci dozlama için saklanacağını belirttiler.

ABD geçtiğimiz Temmuz ayında Pfizer ile yaptığı anlaşmada 50 milyon doz alacağını açıklamıştı. 11 aydır aşı üzerinde çalışan Pfizer'ın onay almasının ardından benzer bir teknolojik altyapıya sahip Moderna aşısının da kısa zamanda onaylanması bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 04:12:53. #1.14#
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