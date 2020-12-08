ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit etti

08.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:40
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit etti

NEW ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının güvenilirliğini teyit etti.

NEW ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının güvenilirliğini teyit etti.

FDA Komitesi, bu hafta yayımladığı çalışmada, ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının "güvenilirliğini ve etkinliğini" doğruladı.

Çalışmada, aşının yüzde 95 etkili olduğu ve ilk dozdan yaklaşık 10 gün sonra Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı belirtildi. Ayrıca aşının 21 gün arayla 30 mikrogramlık iki doz şeklinde uygulanması önerildi.

Yayımlanan çalışmanın ardından komite bu hafta toplanarak aşının kullanımının önünde engel olmadığını açıklayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

İlgili Haberler

Son dakika: Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının İngiltere'de yaygın kullanımına başlandı
Son dakika: Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının İngiltere'de yaygın kullanımına başlandı
Pfizer ve BioNTech, şartlı piyasa onayı için Avrupa İlaç Ajansı'na başvurdu
Pfizer ve BioNTech, şartlı piyasa onayı için Avrupa İlaç Ajansı'na başvurdu
- İngiltere, Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladı- İngiltere, yaygın kullanıma onay veren ilk ülke oldu
- İngiltere, Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladı- İngiltere, yaygın kullanıma onay veren ilk ülke oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri Aras Bulut İynemli
Spor Sörloth Ersun Yanal Serdar Aziz Mbaye Diagne Ali Palabıyık
Tüm Haberler Türk Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 17:41:39. #1.15#
title