ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 12-15 yaş için Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısına onay verdi
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 12-15 yaş için Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısına onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 12-15 yaş için Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısına onay verdi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay verdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay verdi.

FDA Komiseri Vekili Dr.Janet Woodcock, yaptığı açıklamada, Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısı verilerinin çok sıkı denetimden geçtiğine belirterek, "Aşılama yaşının genişletilmesi salgının bitirilerek, bizi hayatın normale dönülmesine yaklaştıracak." ifadesini kullandı.

Woodcock, onay sürecinin tamamlanmasından sonra eyaletlerin sonbaharda okullar açılmadan ortaokul öğrencilerine Kovid-19 aşısı yapmaya başlayabileceğini belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) aşılama tavsiye komitesinin de yarın toplanarak, Pfizer/BioNTech aşısının çocuklara uygunluğunu değerlendireceği ve onaylaması halinde bir kaç gün içinde aşı dozlarının dağıtımına başlanabileceği kaydedildi.

ABD ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, 6 ay ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda Kovid-19 aşı denemelerine de başlandığını bildirmişti.

Bundan bir süre önce de Pfizer/BioNTech, ABD'de 12 ila 15 yaş grubundaki 2 bin 260 kişi üzerinde yaptığı klinik çalışmanın yüzde 100 etkinlik gösterdiğini duyurmuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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