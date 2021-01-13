ABD Genelkurmay Başkanlığı: Seçilmiş Başkan Biden göreve gelecek ve 46'ncı başkomutanımız olacak
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ABD Genelkurmay Başkanlığı: Seçilmiş Başkan Biden göreve gelecek ve 46'ncı başkomutanımız olacak

13.01.2021 01:23 | Son Güncelleme: 13.01.2021 01:26
ABD Genelkurmay Başkanlığı: Seçilmiş Başkan Biden göreve gelecek ve 46'ncı başkomutanımız olacak

ABD'de Joe Biden'ın başkanlık için yemin töreni sırasında şiddet içerikli gösterilerin yaşanacağı uyarıları yapılırken, ABD Genelkurmay Başkanlığı bir genelge yayımlayarak, Biden'ın 20 Ocak'ta yemin edip ABD ordusunun 46'ncı başkomutanı olacağını açıkladı.

ABD'de Joe Biden'ın başkanlık için yemin töreni sırasında şiddet içerikli gösterilerin yaşanacağı uyarıları yapılırken, ABD Genelkurmay Başkanlığı bir genelge yayımlayarak, Biden'ın 20 Ocak'ta yemin edip ABD ordusunun 46'ncı başkomutanı olacağını açıkladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve altı kuvvet komutanının imzasını taşıyan genelgede, "6 Ocak 2021'de Washington'da yaşanan isyan, doğrudan ABD Kongresine, Kongre binasına ve bizim anayasa sürecimize saldırıdır." ifadelerine yer verildi.

ABD ordusunun 250 yıldır anayasayı koruma konusunda halk tarafından güvenilen bir kurum olduğuna vurgu yapılan genelgede, "Tarih boyunca yaptığımız gibi ABD ordusu sivil yönetimden kanun çerçevesinde emir alacak, insanların canlarını ve mallarını korumak ve kanun çerçevesinde kamu güvenliğini sağlamak için sivil makamlara destek verecek ve içeride ve dışarıdaki tüm düşmanlara kadar ABD anayasasını korumaya bağlı kalacaktır." denildi.

Genelgede, 6 Ocak'ta kongrede yaşanan olayların anayasa ve ifade özgürlüğü ile uyuşmadığı belirtilerek, "20 Ocak 2021'de anayasa gereğince eyalet ve mahkemelerin teyit ettiği ve Kongrenin onayladığı üzere seçilmiş Başkan Biden göreve gelecek ve bizim 46'ncı Başkomutanımız olacaktır." açıklaması yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığının bu genelgesinin, iktidar değişimini sırasında yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı ABD ordusunun pozisyonunu ortaya koyma amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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