ABD Genelkurmay Başkanı: S-400 konusunda umutluyum
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının iki ülke ilişkileri açısından oldukça zor bir konu olduğunu ancak bu konunun üstesinden gelebileceklerini umduğunu söyledi.
21 Mart 2019 Perşembe 19:41
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının iki ülke ilişkileri açısından oldukça zor bir konu olduğunu ancak bu konunun üstesinden gelebileceklerini umduğunu söyledi.