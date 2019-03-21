ABD Genelkurmay Başkanı: S-400 konusunda umutluyum

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının iki ülke ilişkileri açısından oldukça zor bir konu olduğunu ancak bu konunun üstesinden gelebileceklerini umduğunu söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı: S-400 konusunda umutluyum

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının iki ülke ilişkileri açısından oldukça zor bir konu olduğunu ancak bu konunun üstesinden gelebileceklerini umduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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