ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonucunun özellikle kentsel kesimlerde "felaket" olacağı uyarısında bulundu. - Haberler
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ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonucunun özellikle kentsel kesimlerde "felaket" olacağı uyarısında bulundu.

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonucunun özellikle kentsel kesimlerde

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonucunun özellikle kentsel kesimlerde "felaket" olacağı uyarısında bulundu.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonucunun özellikle kentsel kesimlerde "felaket" olacağı uyarısında bulundu.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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