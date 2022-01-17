ABD Genelkurmay Başkanı Milley'in Covid-19 testi pozitif çıktı - Haberler
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ABD Genelkurmay Başkanı Milley'in Covid-19 testi pozitif çıktı

ABD Genelkurmay Başkanı Milley'in Covid-19 testi pozitif çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley'in Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve hafif semptomlar gösterdiği bildirildi. ABD Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Açıklamada, Milley'in ABD Başkanı Joe Biden ile 12 Ocak'ta emekli General Raymond Odierno'nun cenazesinde bir araya geldiği ifade edilerek, Milley'in görüşmeden önce ve sonra düzenli olarak test yaptırdığı ve test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Milley'in daha önce Covid-19 aşısı yaptırdığı ve güçlendirici doz da aldığını bildirilen açıklamada, Milley'in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tüm komutanların Covid-19 testi yaptırdığı ve bir kişi dışında sonuçların hepsinin negatif çıktığını aktarıldı.

Bu ayın başlarında da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Covid-19'a yakalanmış, 9 Ocak'ta test sonucunun negatif çıkmasının ardından karantinası sona ermişti.

(İHA)

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