ABD Genelkurmay Başkanı Milley: DEAŞ'a karşı Taliban ile iş birliği mümkün
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ABD Genelkurmay Başkanı Milley: DEAŞ'a karşı Taliban ile iş birliği mümkün

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: DEAŞ'a karşı Taliban ile iş birliği mümkün
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve ABD Savunma Bakanı Llyod J. Austin, Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenlendi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve ABD Savunma Bakanı Llyod J. Austin, Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenlendi. Milley, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın Horasan koluna yönelik Taliban ile koordine hareket etmesinin mümkün olduğunu söyledi. 

Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Afganistan'dan tahliyeler ve bölgenin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Milley, DEAŞ'ın Horasan koluna karşı Taliban ile ortak mücadele konusunda sorulan soruya, "Taliban'la ortak hareket etmek mümkün" yanıtını verdi. Savunma Bakanı Austin ise, ortak mücadele konusunda herhangi bir tahminde bulunmayacağını vurguladı. Austin, DEAŞ'ın Horasan koluna odaklandıklarını ve gelecekte DEAŞ'ın yaptıkları konusunda sorumlu tutulacağını açıkladı.

"AMERİKA'NIN EN UZUN SAVAŞI SONA ERDİ"

Daha önce Afganistan'da görev yaptığını vurgulayan Genelkurmay Başkanı Milley, Taliban'ın geleceğini bilmediklerini ancak Taliban'ın, 'kişisel deneyimlerine dayanarak' acımasız bir grup olduğunu belirtti. ABD Savunma Bakanı Austin ise Afganistan'ın tahliyesi hakkında yaptığı açıklamada, "Hepimiz için yoğun bir dönem oldu. Tarihi tahliye operasyonumuzu tamamladık ve Afganistan'daki ABD'nin son misyonunu bitirdik. Amerika'nın en uzun savaşı sona erdi" dedi.


ABD Genelkurmay Başkanı Milley: DEAŞ'a karşı Taliban ile iş birliği mümkün

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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