ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Belarus Genelkurmay Başkanı Gulevich ile görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rus ordusu ile ortak tatbikat düzenleyen Belarus'un Genelkurmay Başkanı Viktor Gulevich ile telefonda görüştü.

Rusya'nın ortak tatbikat iddiasıyla Belarus'a askeri yığınak yapması ve tatbikatı takip etmek üzere Rusya Genelkurmay Başkanı Valrey Gerasimov'un Belarus'u ziyaret etmesi ABD'yi alarma geçirdi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, yaptığı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, bugün Belarus Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Viktor Gulevich ile telefonda görüştü." ifadesini kullandı.

Butler, iki komutanın bölgesel güvenlikle ilgili endişe verici konuları görüştüklerinin altını çizerek, "Bu telefon görüşmesi, yanlış hesaplama olasılığını azaltmaları ve mevcut Avrupa güvenliği hakkında karşılıklı perspektif edinmeleri için her iki komutan arasındaki iletişimi sağlamak üzere yapıldı." ifadelerine yer verdi.

İki ülke arasında, 10-20 Şubat tarihleri arasında Birlik Kararlılığı-2022 isimli ortak tatbikat yürütülecek.

Tatbikat için ülkeye S-400 füze savunma sistemleri, Su-35 ve Su-25SM uçakları konuşlandırılmıştı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov tatbikatı takip etmek üzere Belarus'ta bulunuyor.